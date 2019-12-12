***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2019 / 28.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin, 30.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.500.000,00 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin olarak, BDDK ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmış ve 12/12/2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803158BIST