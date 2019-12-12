***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2019 11:55
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019 / 28.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin, 30.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.500.000,00 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin olarak, BDDK ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmış ve 12/12/2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803158
BIST
12:16109.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.178,39
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:165,7966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0033
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:166,4557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:16274,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,56
|Açılış
|: 274,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|9.851.350
|% 14,86
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|MAALT
|52,75
|14.594.233
|% -13,03
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|VERUS
|16,48
|17.311.963
|% -10,43
|
|AVGYO
|1,47
|18.514.850
|% -9,82
|
|THYAO
|13,82
|620.057.845
|% 1,69
|
|PETKM
|3,63
|389.614.081
|% 1,11
|
|ASELS
|19,58
|252.588.639
|% 2,35
|
|PGSUS
|81,60
|139.476.917
|% -0,12
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|PETKM
|3,63
|389.614.081
|% 1,11
|
|THYAO
|13,82
|620.057.845
|% 1,69
|
|YYAPI
|0,55
|23.784.930
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,50
|57.659.562
|% 1,35
|
|TIRE
|2,78
|100.274.238
|% 12,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6348
|7,6731
|% -0,02
|
|Frank
|5,8795
|5,9149
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5410
|1,5488
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-1,99
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|2,47
|
|Yarım
|875
|898
|1,19
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|0,33
|