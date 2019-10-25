***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 998.669 998.669Transferler-1.331 1.331 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 37.847 37.847 37.847Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -1.331 37.847 1.036.516 1.036.516Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Transferler1.895 37.359 -39.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -89.498 -89.498 -89.498Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 -89.498 1.148.425 1.148.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-849.932 -383.669Dönem Karı (Zararı)36 -89.498 37.847Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-89.498 37.847Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.568 20.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 498 145Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.748 1.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.748 1.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.318 18.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-756.866 -441.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-756.683 -455.189İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 0 -241İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -756.683 -454.948Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-941 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.077 4.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.077 4.140Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 7.403 23.865Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 73 -673İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.648İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 73 -2.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.795 -13.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 -12.795 -13.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-849.932 -383.669YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -6.484Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -6.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri200.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 200.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-649.932 -390.153Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-649.932 -390.153DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 652.294 1.000.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.362 610.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.362 652.294Diğer Alacaklar1.143.911 387.228İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 60 60İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.143.851 387.168Peşin Ödenmiş Giderler13 1.241 300Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 20.715 7.679Diğer Dönen Varlıklar26 0 241ARA TOPLAM1.168.229 1.047.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.168.229 1.047.742DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.106 1.604Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.096 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.202 1.604TOPLAM VARLIKLAR1.170.431 1.049.346KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.711 1.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.711 1.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 8.922 1.519Diğer Borçlar4.598 4.525İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.598 4.525ARA TOPLAM21.231 7.678TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.231 7.678UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar775 3.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 775 3.523Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 222TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER775 3.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.006 11.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.148.425 1.037.923Ödenmiş Sermaye27 1.200.000 1.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.895 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 36.028 -1.331Net Dönem Karı veya Zararı36 -89.498 39.254TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.148.425 1.037.923TOPLAM KAYNAKLAR1.170.431 1.049.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri29 -221.678 -150.215 -50.186 -100.697Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.512.073 335.795 1.267.819 249.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.405.347 -189.279 -1.312.298 -147.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-114.952 -3.699 -94.665 2.070Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 24.718 52.517 0 18.295FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-90.234 48.818 -94.665 20.365Finansman Giderleri33 -582 -296 -255 -165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-90.816 48.522 -94.920 20.200Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri