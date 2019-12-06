***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi kira geliri, değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmak ve yine Tebliğ'de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Halim Mertek 25.12.2017 Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 20+ YılSinen Sanibal Kurt 27.02.2018 Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 14 YılNamık Kemal Martı 25.03.2019 Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 3 Yılİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29A Kat 5 No 188 34400 Kağıthane İstanbul +90 212 210 4084 info@oragongpy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNamık Kemal Martı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mudur +90 212 210 4084 kemal@oragongpy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802326BIST