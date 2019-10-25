***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 14:23
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.10.2019 Karar No : 2019-17 Şirketimizin 01.01.2019 – 30.09.2019 faaliyet dönemine ait hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eda Kuyucu Aziz Halim Mertek
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794773
BIST
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|Değişim
|: -0,02%
|| -16,30
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|
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|
|IHGZT
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|
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|
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|
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|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
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|306.048.142
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|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
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|IHLGM
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|
|OSTIM
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|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
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|
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|2,44
|108.788.627
|% 1,67
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|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3659
|7,4028
|% -0,30
|
|Frank
|5,7871
|5,8220
|% -0,01
|
|Riyal
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|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|3,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
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|B. Petrol
|61,72
|61,72
|0,05
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