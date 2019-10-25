***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN12019 Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 390.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 455Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4665Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN12019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2017Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2018Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 7,1238 28,57 31,79 2.991.995,96 Evet2 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 5,4257 21,76 23,61 2.278.793,95 Evet3 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,299 25,27 27,76 2.645.579,95 Evet4 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,3376 21,41 23,19 2.241.791,96 Evet5 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,4665 17,92 19,16Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 42.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSORFN12019 ISIN kodlu tahvilin 2.241.791,96 TL tutarındaki 4. kupon ödemesi 25.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794789BIST