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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 15:15
GÜNCEL HABERLER

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN12019 Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 390.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 455
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4665
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN12019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2018
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 7,1238 28,57 31,79 2.991.995,96 Evet
2 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 5,4257 21,76 23,61 2.278.793,95 Evet
3 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,299 25,27 27,76 2.645.579,95 Evet
4 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,3376 21,41 23,19 2.241.791,96 Evet
5 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,4665 17,92 19,16
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 42.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSORFN12019 ISIN kodlu tahvilin 2.241.791,96 TL tutarındaki 4. kupon ödemesi 25.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794789


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DITAS 7,75 12.883.207 % 18,50  
KLMSN 11,79 17.526.584 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,66 21.908.011 % 12,62  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 7,3673 7,4043 % -0,28  
Frank 5,7790 5,8139 % -0,15  
Riyal 1,5318 1,5395 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 8,80  
Altın Gr. 280 280 1,18  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,45  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,07  
B. Petrol 60,98 60,98 -0,69  
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