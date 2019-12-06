***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFNA1916 İtfa ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 06.12.2019Vade (Gün Sayısı) 1.099Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,8051Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFNA1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2016Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2016Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 3,4394 Evet2 02.06.2017 01.06.2017 02.06.2017 3,5316 Evet3 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 3,4096 Evet4 29.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 3,6964 Evet5 01.03.2018 28.02.2018 01.03.2018 4,2422 Evet6 01.06.2018 31.05.2018 01.06.2018 4,0176 Evet7 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 4,8867 Evet8 30.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 6,4986 Evet9 01.03.2019 28.02.2019 01.03.2019 5,5556 Evet10 03.06.2019 31.05.2019 03.06.2019 5,4356 Evet11 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 6,8584 Evet12 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 4,8051 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.03.2017 tarihinde ihracı için OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000 TL. nominal değerli, 1099 gün vadeli ve değişken faizli tahvillerin itfası tamamlanmış olup , itfa tarihi 06.12.2019'dur. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802282BIST