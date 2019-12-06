***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2019 15:08
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFNA1916 İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,8051
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFNA1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 3,4394 Evet
2 02.06.2017 01.06.2017 02.06.2017 3,5316 Evet
3 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 3,4096 Evet
4 29.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 3,6964 Evet
5 01.03.2018 28.02.2018 01.03.2018 4,2422 Evet
6 01.06.2018 31.05.2018 01.06.2018 4,0176 Evet
7 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 4,8867 Evet
8 30.11.2018 29.11.2018 30.11.2018 6,4986 Evet
9 01.03.2019 28.02.2019 01.03.2019 5,5556 Evet
10 03.06.2019 31.05.2019 03.06.2019 5,4356 Evet
11 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 6,8584 Evet
12 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 4,8051 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2017 tarihinde ihracı için OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000 TL. nominal değerli, 1099 gün vadeli ve değişken faizli tahvillerin itfası tamamlanmış olup , itfa tarihi 06.12.2019'dur. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802282
BIST