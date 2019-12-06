***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2019 15:09
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 390.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8599
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN92110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 6,5583 26,31 29,02 1.967.490 Evet
2 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 5,6516 22,67 24,67 1.695.480 Evet
3 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 5,3265 21,36 23,14 1.597.950 Evet
4 06.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 6,6724 26,76 29,57 2.001.720 Evet
5 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 4,696 18,84 20,21 1.408.800 Evet
6 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 3,8599
7 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020
8 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020
9 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020
10 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
11 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
12 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 30.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSORFN92110 ISIN kodlu tahvilin 1.408.800,00 tutarındaki 5. kupon ödemesi 06.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802283
BIST