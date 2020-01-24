***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.01.2020 16:44
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFNE2019 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEME
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,3579
ISIN Kodu TRSORFNE2019
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 3,8616 5.792.399,92 Evet
2 27.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 4,0869 6.130.349,89 Evet
3 27.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 4,2814 6.422.099,89 Evet
4 26.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 5,6045 8.406.749,91 Evet
5 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 6,8518 10.277.699,93 Evet
6 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 5,139 7.708.499,95 Evet
7 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,0123 9.018.449,92 Evet
8 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,0509 7.576.349,91 Evet
9 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,1798 6.269.699,94 Evet
10 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 3,3579
11 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020
12 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSORFNE2019 ISIN kodlu tahvilin 6.269.699,94 TL tutarındaki 9. kupon ödemesi 24.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814353
BIST