***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKENAN ADIYAMAN FON YÖNETİMİ ve HAZİNE MÜDÜRÜ 30.01.2012 02166455909 kenan.adiyaman@orfin.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZGÜR ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Üyeliği Bulunmamaktadır. Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyeliği ve Risk Komitesi ÜyeliğiİBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır ERDEMİR- GRUP FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırFRANÇOİS GUIONNET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. RCI BANQUE S.A- RCI BÖLGELER VE PERFORMANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.CEM AYSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis Bulunmamaktadır OYAK OTOMOTİV VE LOJİSTİK GRUP BAŞKANI Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırFREDERIC SCHNEIDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.07.2019 Bulunmamaktadır. BANCO RCI BRASIL Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.JOAO MIGUEL DOS SANTOS LEANDRO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.09.2019 Bulunmamaktadır RCI BANQUE S.A. GENEL MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırERTUĞRUL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.11.2019 Bulunmamaktadır. OYAK Danışman ve OYAK muhtelif Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR ÖZTÜRK Genel Müdür Mühendis Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyeliği Bulunmamaktadır.SEVDA KOÇAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798917BIST