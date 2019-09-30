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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.09.2019 13:42
GÜNCEL HABERLER

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019, 28.08.2019, 10.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019 - 31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.08.2019
Tescil Tarihi
10.09.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.09.2019-9909
Açıklamalar

2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 28 Ağustos 2019 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 10 Eylül 2019 tarihinde tescil, 16 Eylül 2019 tarih ve 9909 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.




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