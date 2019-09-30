***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2019, 28.08.2019, 10.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2019 - 31.12.2019Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.08.2019Tescil Tarihi10.09.2019Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.09.2019-9909Açıklamalar2019 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 28 Ağustos 2019 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 10 Eylül 2019 tarihinde tescil, 16 Eylül 2019 tarih ve 9909 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789192BIST