***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.01.2020 09:55
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde kamuya açıklanan aynı tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814477
BIST
13:41121.051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -1.090,70
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:415,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:416,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:41303,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,64
|Açılış
|: 303,00
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,56
|56.659.622
|% 16,85
|
|TKNSA
|11,67
|248.975.749
|% 15,43
|
|ESCOM
|3,30
|7.730.197
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.194.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|818.485.524
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|461.578.380
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|308.154.183
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,67
|248.975.749
|% 15,43
|
|KRDMD
|2,98
|241.693.037
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|461.578.380
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,66
|215.644.862
|% 9,21
|
|ALBRK
|1,75
|222.349.888
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,96
|169.810.991
|% 5,95
|
|KRDMD
|2,98
|241.693.037
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7675
|7,8065
|% 0,26
|
|Frank
|6,1101
|6,1469
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|12,32
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|17,21
|
|Yarım
|963
|988
|8,32
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,78
|57,78
|-2,11
|