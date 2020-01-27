***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde kamuya açıklanan aynı tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci ve "Tahvil ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17'nci maddelerinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi için 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814477BIST