***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 101.475.252 86.497.156 39.578.694 34.898.170Satışların Maliyeti14 -59.194.463 -53.131.148 -22.034.308 -23.051.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.280.789 33.366.008 17.544.386 11.846.382BRÜT KAR (ZARAR)42.280.789 33.366.008 17.544.386 11.846.382Genel Yönetim Giderleri-4.858.865 -5.375.570 -1.990.267 -1.485.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.416.194 9.176.488 1.614.422 5.524.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.068.152 -6.767.114 -1.216.398 -5.376.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.769.966 30.399.812 15.952.143 10.508.949Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler438.177 976.391 120.148 345.613Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.208.143 31.376.203 16.072.291 10.854.562Finansman Gelirleri1.374.513 8.783.900 7.717 5.783.952Finansman Giderleri-3.937.604 -4.306.627 -1.894.325 -2.661.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.645.052 35.853.476 14.185.683 13.977.275Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.262.339 -8.291.460 -3.132.658 -3.059.950Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -616.663 -1.804.825 -430.630 -720.584Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -7.645.676 -6.486.635 -2.702.028 -2.339.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325DÖNEM KARI (ZARARI)28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -1 -2 2 0Ana Ortaklık Payları16 28.382.714 27.562.018 11.053.023 10.917.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,57000000 0,55000000 0,22000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.189.471 -9.393.859Dönem Karı (Zararı)28.382.713 27.562.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.421.581 7.161.457Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler704.730 562.203Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.110 33.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.110 33.646Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.200 105.593Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri355.162 93.574Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-307.962 12.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.609.541 6.475.642Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -15.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.336.209 -39.030.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -6.879.841 1.910.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.050 -85.431Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-34.471.385 -43.796.568Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -34.471.385 -43.796.568Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-679.805 588.429Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)207.118 -352.753Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.559.230 3.383.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)337.799 308.924Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.548.049 -2.121.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.805.864 1.134.687Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.531.915 -4.306.987Vergi İadeleri (Ödemeleri)-657.556 -5.086.872YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.107.527 -7.524.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 51.850 32.626Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -849.298 -5.199.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.310.079 -2.357.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.066.366 8.128.462İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -2.432.945İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.225 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.225 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 12.347.280 10.561.407Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.139 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.230.632 -8.789.991Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.230.632 -8.789.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.556.583 31.347.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.325.951 22.557.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.325.951 19.556.583Ticari Alacaklar29.110.169 22.585.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 29.110.169 22.585.490Diğer Alacaklar113.392 80.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 32.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.392 80.342Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar151.074.311 113.896.233Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları7 151.074.311 113.896.233Stoklar3.800.094 3.120.289Peşin Ödenmiş Giderler3.186.173 3.393.070Diğer Dönen Varlıklar1.421.102 147.675ARA TOPLAM202.031.192 162.779.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.031.192 162.779.682DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.394 4.394İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.394 4.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 30.390.079 28.080.000Maddi Duran Varlıklar9 17.277.570 17.184.494Kullanım Hakkı Varlıkları368.139 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 61.411 61.769Peşin Ödenmiş Giderler0 221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar2.788.514 1.316.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.890.107 46.647.064TOPLAM VARLIKLAR252.921.299 209.426.746KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 24.540.628 1.137.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.834.589 13.080.842Ticari Borçlar9.051.916 17.919.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.051.916 17.919.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.195.200 1.965.103Diğer Borçlar2.023.157 475.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 17.955 17.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.005.202 458.002Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler16.888.212 14.181.519Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 16.888.212 14.181.519Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 657.556Kısa Vadeli Karşılıklar240.684 229.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 74.354 62.897Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 166.330 166.330ARA TOPLAM58.774.386 49.645.770TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.774.386 49.645.770UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.191.301 4.001.088Uzun Vadeli Karşılıklar769.865 529.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 769.865 529.079Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 25.727.908 18.118.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.689.074 22.648.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.463.460 72.294.304ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar165.457.858 137.132.460Ödenmiş Sermaye13 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-2.783.233 -2.870.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 457.651 457.651Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-51.875 92.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.875 92.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -51.875 92.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 5.329.595 5.416.820Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 84.123.006 32.601.265Net Dönem Karı veya Zararı16 28.382.714 51.434.516Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 -19 -18TOPLAM ÖZKAYNAKLAR165.457.839 137.132.442TOPLAM KAYNAKLAR252.921.299 209.426.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 0 457.651 72.246 72.246 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 67.189.311 88.547.982 -15 88.547.967Transferler4.150.533 27.276.553 -31.427.086 -4.150.533Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.974 -43.974 -43.974 0 27.562.018 27.562.018 27.518.044 -2 27.518.042Dönem Karı (Zararı)0 27.562.018 27.562.018 27.562.018 -2 27.562.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-43.974 -43.974 -43.974 -43.974 0 -43.974Sermaye Arttırımı30.000.000 -30.000.000 -30.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.432.945 -2.432.945 -2.432.945Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -2.432.945 457.651 28.272 28.272 28.272 4.979.307 33.038.778 27.562.018 60.600.796 113.633.081 -17 113.633.064Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442Transferler-87.225 51.521.741 -51.434.516 87.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.541 -144.541 -144.541 0 28.382.714 28.382.714 28.238.173 -1 28.238.172Dönem Karı (Zararı)0 28.382.714 28.382.714 28.382.714 -1 28.382.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.541 -144.541 -144.541 -144.541 0 -144.541Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)87.225 87.225 0 87.225Dönem Sonu Bakiyeler13 50.000.000 -2.783.233 457.651 -51.875 -51.875 -51.875 5.329.595 84.123.006 28.382.714 112.505.720 165.457.858 -19 165.457.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.541 -43.974 -51.567 -13.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -180.676 -54.967 -64.458 -17.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.135 10.993 12.891 3.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 36.135 10.993 12.891 3.434Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.541 -43.974 -51.567 -13.738TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.238.172 27.518.042 11.001.458 10.903.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -1 -2 2 -1Ana Ortaklık Payları28.238.173 27.518.044 11.001.456 10.903.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797762BIST