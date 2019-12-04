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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

04.12.2019 18:38
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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden gerçekleştirilen geri alım işlemleri neticesinde sahip olunan 993.503,50 adet pay ile ilgili olarak, 04.12.2019 (bugün) tarihinde, pay başına 4,37 TL fiyattan, 993.503,50 adet payın, özel emir yolu ile kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 04.12.2019 tarihi itibarıyla ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesinde payımız %0'a düşmüş bulunmaktadır.   Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin 4., 5. ve 6'ncı fıkraları ve 12'nci maddesinin 8'inci fıkrası ile SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, 
İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE 04/12/2019 993.503,5 % 1,987007 4,37 % 0 898.581 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801852


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 6,48 266.162.837 % 20,00  
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5050 7,5427 % 0,83  
Frank 5,7867 5,8216 % -0,14  
Riyal 1,5286 1,5363 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -2,95  
Altın Gr. 273 273 -0,20  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,31  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,05  
B. Petrol 63,27 63,27 2,45  
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