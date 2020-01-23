***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli kararı ile-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen,a) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla,b) Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla,Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,-Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinleri müteakip sözkonusu değişikliklerin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,-Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil_metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814203BIST