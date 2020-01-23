GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.01.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli kararı ile
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen,
a) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla,
b) Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla,
Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
-Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinleri müteakip sözkonusu değişikliklerin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
-Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814203


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.540
Değişim :  -0,17% |  -206,86
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457 En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7634 7,8023 % 0,13  
Frank 6,1026 6,1393 % 0,18  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 5,63  
Altın Gr. 299 299 2,09  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,79 61,79 -1,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru