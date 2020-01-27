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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2020 09:55
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadiline ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde kamuya açıklanan aynı tarihli kararı çerçevesinde
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen,
a) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2020 yılı sonunda dolacağından, 2020-2024 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla,
b) Kurulca izin verilen 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına, çıkarılmış sermayenin 50.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ulaşılmış bulunulduğundan, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması amacıyla,
Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline ilişkin 24.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814476


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