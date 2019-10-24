***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2019 14:05
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Ekim 2019 tarihli Analist Sunumu ekte ve www.orge.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794490
BIST
14:31101.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.412,86
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,00
|5.460.650
|% 15,74
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,72
|1.284.249
|% -4,79
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|737.049.168
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|435.489.388
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|371.428.788
|% 1,53
|
|ASELS
|18,41
|243.823.550
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,26
|183.269.354
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.269.354
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.058.606
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|173.597.513
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.036.438
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,28
|88.462.949
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4001
|7,4372
|% 0,22
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-2,12
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.822
|1.869
|-5,55
|
|Yarım
|881
|904
|-2,68
|
|Çeyrek
|442
|452
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,08
|