***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2018, 16.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 22.02.2018, 09.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar15.02.2018 tarihli Özel Durum açıklamamız ile kamuya duyurulan, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden, Şirketimiz pay piyasasında bugün görülen fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanları pay edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla, Şirketimiz payları ile ilgili olarak 14.10.2019 (bugün) tarihinde 3,21-3,40 fiyat aralığından 205.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.10.2019 tarihi itibariyle %1,987007 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)14/10/2019 205.000 0 205.000 788.503,5 993.503,5 % 1,577007 % 1,577007 % 1,987007 % 1,987007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793182BIST