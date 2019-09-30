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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.09.2019 13:43
GÜNCEL HABERLER

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/08/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

01.08.2019 tarihli açıklamamızda Şirketimizin, Çayırova/Kocaeli'de bulunan Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nün OG-AG Enerji Altyapı Projesi ihalesine vermiş bulunduğu teklifin uygun görüldüğü, ihalenin lehimize sonuçlanmış olduğunun tarafımıza bildirildiği ve işveren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine en kısa sürede başlanacağı kamuya açıklanmıştı.    Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 25.695.760,05 TL+KDV tutarındadır.    İşin 270 günde bitirilmesi planlanmaktadır.    Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789194


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