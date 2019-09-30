***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYapı ve Kredi Bankası A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/08/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar01.08.2019 tarihli açıklamamızda Şirketimizin, Çayırova/Kocaeli'de bulunan Yapı Kredi Bankacılık Üssü'nün OG-AG Enerji Altyapı Projesi ihalesine vermiş bulunduğu teklifin uygun görüldüğü, ihalenin lehimize sonuçlanmış olduğunun tarafımıza bildirildiği ve işveren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine en kısa sürede başlanacağı kamuya açıklanmıştı. Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 25.695.760,05 TL+KDV tutarındadır. İşin 270 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789194BIST