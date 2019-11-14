***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.11.2019 09:48
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2019, 11.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Görgülü Plus İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/05/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan İbn Haldun Üniversitesi Projesi'nde, işveren Görgülü Plus İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 2.880.138,24 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. Böylece İbn Haldun Üniversitesi Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 18.673.246,11 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Haziran 2020'de bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798817
BIST
10:49104.596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -232,27
|Açılış
|: 104.307
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|Önceki Kapanış
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105.165
En Düşük
104.081
10:495,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 5,7530
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,7327
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3101
10:49271,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,84
|Açılış
|: 271,94
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|Önceki Kapanış
|: 270,10
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272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|24.566.558
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
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|PINSU
|2,24
|13.051.288
|% 9,80
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|EUYO
|1,17
|7.245.895
|% 9,35
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|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
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|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
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|INFO
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|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
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|OZGYO
|1,27
|17.995.772
|% -5,22
|
|PKENT
|110,00
|66.219
|% -5,09
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
|
|ASELS
|19,19
|158.329.799
|% -0,47
|
|PGSUS
|76,20
|126.457.632
|% 0,26
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|GARAN
|9,87
|110.201.191
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
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|ISFIN
|2,71
|90.039.862
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|EKGYO
|1,29
|31.520.038
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|
|PETKM
|3,68
|75.584.893
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% 0,33
|
|Frank
|5,8046
|5,8396
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,50
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
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|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
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