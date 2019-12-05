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***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.12.2019 18:23
GÜNCEL HABERLER



***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2018, 02.02.2018, 30.03.2018, 19.04.2018, 27.08.2018, 25.09.2018, 04.10.2018, 08.02.2019, 07.03.2019, 18.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/11/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

18.11.2019 tarihli açıklamamızda Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 478.907,67 EUR+KDV ve 1.077.881,69 TL+KDV tutarındaki ilave iş teklifine ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya açıklanmıştı.  Bahsi geçen sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 5.306.257,90 EUR+KDV ve 2.750.549,32 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin 150 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802117


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MAALT 47,22 20.403.739 % 19,97  
SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
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Alış Satış %  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5431 7,5809 % 0,40  
Frank 5,8000 5,8349 % 0,14  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,01  
Altın Gr. 273 273 0,23  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
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