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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.12.2019 17:53
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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili işlemleri  için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804856


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IZMDC 7,51 98.032.731 % 19,97  
IHLGM 1,13 369.132.765 % 16,49  
QNBFL 84,40 5.687.992 % 14,99  
ASUZU 14,74 134.549.342 % 13,21  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6718 7,7103 % -0,40  
Frank 6,0384 6,0748 % 0,20  
Riyal 1,5809 1,5888 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 5,04  
Altın Gr. 284 284 1,58  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,37 17,41 0,21  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,05  
B. Petrol 65,92 65,92 -0,22  
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