***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili işlemleri için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804856BIST