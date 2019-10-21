***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 1.980.508 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245Transferler6.145.786 -6.145.786Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.286 -101.736 -181.022 -181.022Dönem Karı (Zararı)-101.736 -101.736 -101.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.286 akiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -64.740 1.545 972.972 11.103.995 -101.736 34.427.223 34.427.223Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler328.056 -170.735 157.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.021 6.184.755 6.089.734 6.089.734Dönem Karı (Zararı)6.184.755 6.184.755 6.184.755Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.021 -95.021 -95.021Kar Payları10 -165.908 -165.908 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-328.056 -328.056 -328.056Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -177.747 1.545 1.457.968 9.776.320 6.184.755 39.429.972 668.752 -27.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-172.089 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.496.663 -27.854Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.781.731 7.241.787Alınan Faiz5.510.511 4.149.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 50.684Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -209.240 -1.154.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.684 -953.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.684 -953.054Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-452.958 -423.099Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları282.274 -529.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.523.809 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15.153.717 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15.153.717Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.464.000 0Ödenen Temettüler-165.908 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.127.335 9.335.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.127.335 9.335.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.966.983 6.533.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.839.648 15.868.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09. 17.267.340 8.241.863Diğer Alacaklar8 3.139.129 4.464.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.139.129 4.464.775Peşin Ödenmiş Giderler373.577 137.215İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler373.577 137.215Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 185.129Diğer Dönen Varlıklar8 187.956 15.867İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar187.956 15.867ARA TOPLAM102.672.207 64.481.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR102.672.207 64.481.959DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 10.240 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 10.240 10.240Maddi Duran Varlıklar1.227.748 774.790Taşıtlar448.232 0Mobilya ve Demirbaşlar695.798 744.227Özel Maliyetler83.718 30.563Kullanım Hakkı Varlıkları3.046.461 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar606.565 888.839Diğer Haklar25.607 37.598Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar580.958 851.241Ertelenmiş Vergi Varlığı12 366.992 761.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.258.006 2.435.270TOPLAM VARLIKLAR107.930.213 66.917.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.828.717 3.675.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.828.717 3.675.000Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar2.039.059Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar16.789.658Ticari Borçlar7 43.334.659 26.481.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.722.429 178.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar41.612.230 26.302.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar680.963 533.011Diğer Borçlar8 1.034.337 850.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.034.337 850.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 1.054.469 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.041.370 808.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar931.370 598.008Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 210.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.615 15.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.615 15.131ARA TOPLAM66.051.130 32.363.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.051.130 32.363.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.469.092 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.469.092 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.307.134 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar161.958 0Uzun Vadeli Karşılıklar980.019 719.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar980.019 719.518TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.449.111 719.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.500.241 33.083.027ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.429.972 33.834.202Ödenmiş Sermaye10 19.820.509 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)10 -328.056 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 2.131.942 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -176.202 -81.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-177.747 -82.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-177.747 -82.726Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 1.457.968 1.129.912Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 9.776.320 10.112.963Net Dönem Karı veya Zararı6.184.755 157.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.429.972 33.834.202TOPLAM KAYNAKLAR107.930.213 66.917.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 586.105.087 513.647.228 190.277.767 172.880.979Satışların Maliyeti11 -558.435.451 -490.935.956 -177.792.517 -163.784.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.669.636 22.711.272 12.485.250 9.096.326BRÜT KAR (ZARAR)27.669.636 22.711.272 12.485.250 9.096.326Genel Yönetim Giderleri-19.429.900 -17.730.653 -6.886.632 -6.259.123Pazarlama Giderleri-7.104.973 -4.566.721 -2.635.833 -1.143.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.083.862 10.701.336 3.086.003 4.195.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-253.791 -8.740.828 -189.973 -5.860.628ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.964.834 2.374.406 5.858.815 28.277FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.964.834 2.374.406 5.858.815 28.277Finansman Gelirleri5.302.659 385.348 815.595 -1.380.842Finansman Giderleri-3.397.818 -2.941.648 -1.328.013 -465.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.869.675 -181.894 5.346.397 -1.818.410Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.684.920 80.158 -1.064.504 429.800Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -1.263.709 -640.024 -1.085.224 -15.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -421.211 720.182 20.720 445.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610DÖNEM KARI (ZARARI)6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 13 0,31000000 -0,00510000 0,21000000 -0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-95.025 -79.285 -103.002 -51.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-121.827 -101.648 -132.054 -66.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.802 22.363 29.052 14.610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 26.802 22.363 29.052 14.610Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.025 -79.285 -103.002 -51.798TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.089.730 -181.021 4.178.891 -1.440.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.089.730 -181.021 4.178.891 -1.440.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794141BIST