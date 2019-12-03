***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.11.2020Ek AçıklamalarKARAR: Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin d. fıkrası doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu, bir veya birden çok seferde Borçlanma Araçları ihraç edilmesine, ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının getirilerinin, vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve piyasa koşulları doğrultusunda belirlenecek ek faiz oranının ilave edilmesi suretiyle tespit edilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç edilmesine, 4. Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: 35314894816), ve Mali İşler Direktörü Tolga UĞUR (T.C. Kimlik No: 51145192648) yetkilendirilmesine, 5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 6. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801472BIST