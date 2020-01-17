***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1531 kararı ile onayladığı 28.11.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç iziniile 17.01.2020 tarihinde Borsa dışında 18.02.2020 vade sonu tarihi ileTR0OSMK01858 ISIN Tanımlı 1. Tertip 1.000.000-TL nominal tutardaYapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813381BIST