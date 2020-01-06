***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Üstü Genel Kurul GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.01.2020Genel Kurul Tarihi 04.02.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.02.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Dilek, temenni ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 3. Madde_Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 06.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararıylaŞirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 04.02.2020 salı günü saat: 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılmasına, yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısının 06.02.2020 perşembe günü saat:11:00'de aynı gündem maddeleri ile aynı adreste görüşmek üzere toplanılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ve yukarıda yer alan gündem maddelerine ilişkin alanda karakter sınırlaması bulunduğundan Genel Kurul gündeminin 3.maddesinin alt başlıkları ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808053BIST