GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.01.2020 19:33
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Üstü Genel Kurul Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.01.2020
Genel Kurul Tarihi 04.02.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.02.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre
4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunulması.
6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Dilek, temenni ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 3. Madde_Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 06.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararıyla
Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 04.02.2020 salı günü saat: 11:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılmasına, yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısının 06.02.2020 perşembe günü saat:11:00'de aynı gündem maddeleri ile aynı adreste görüşmek üzere toplanılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ve yukarıda yer alan gündem maddelerine ilişkin alanda karakter sınırlaması bulunduğundan Genel Kurul gündeminin 3.maddesinin alt başlıkları ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808053


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.413
Değişim :  -2,00% |  -2.271,31
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.212
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8311 7,8704 % 0,56  
Frank 6,1382 6,1751 % 0,29  
Riyal 1,5856 1,5936 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 19,26  
Altın Gr. 301 301 3,16  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,15  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,02  
B. Petrol 68,86 68,86 0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru