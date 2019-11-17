***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.11.2019 17:16
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Yeniköy - Kemerköy kömür konveyörleri ve kamyon boşaltma, kömür dağıtım, kömür yükleme tesisleri anahtar teslimi yapım işi
İhaleyi Açan Taraf
Yeniköy - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
17.11.2019
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
İVME Elektromekanik, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri & Madencilik Ltd. Şti. ile Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
1/3
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1/3
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, IC İçtaş Enerji - Limak Enerji Ortaklığının sahip olduğu Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Yeniköy - Kemerköy termik santralinin kömür konveyörleri ve kamyon boşaltma, kömür dağıtım, kömür yükleme tesisleri anahtar teslimi yapım işi için üç firmadan oluşan iş ortaklığı olarak teklif verilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799264
BIST