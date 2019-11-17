***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuYeniköy - Kemerköy kömür konveyörleri ve kamyon boşaltma, kömür dağıtım, kömür yükleme tesisleri anahtar teslimi yapım işiİhaleyi Açan TarafYeniköy - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı17.11.2019Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarİVME Elektromekanik, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri & Madencilik Ltd. Şti. ile Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı1/3İhaleye Teklif Verme Tarihi17/11/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1/3Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, IC İçtaş Enerji - Limak Enerji Ortaklığının sahip olduğu Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Yeniköy - Kemerköy termik santralinin kömür konveyörleri ve kamyon boşaltma, kömür dağıtım, kömür yükleme tesisleri anahtar teslimi yapım işi için üç firmadan oluşan iş ortaklığı olarak teklif verilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799264BIST