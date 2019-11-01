***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2019 18:14
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-517 -517 -517 3.490 3.490 -85.906 -85.906 -82.933 -82.933
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.397 0 -5.397 0 0 0 0 0 -5.397 5.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.886 66.678 0 0 0 72.617 -85.906 -13.289 130.621 0 130.621
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.349 -3.349 -3.349 -20.671 -20.671 297.386 297.386 273.366 0 273.366
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.935 0 -6.935 0 0 0 0 0 -6.935 -7.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.674 73.758 0 0 0 157.674 297.386 455.060 590.952 0 590.952
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.690 -173.156
Dönem Karı (Zararı)
297.386 -85.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.498 210.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 59.074 44.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.952 14.966
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.134 15.213
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.818 -247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.086 49.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.206 10.904
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 70.880 38.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.695 82.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.570 -2.442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 110.265 84.806
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.254 25.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.383 -6.632
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-42.383 -6.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.567 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.567 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105 -179
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-105 -179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-483.044 -253.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.145 -107.443
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -221.085
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 -221.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.978 -337.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.530 255.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.609 155.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.670 175.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.939 -19.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.160 -129.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -6.161 -6.094
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -45.471 -40.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.102 2.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.079 -76.287
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -58
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476 907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476 907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.555 -77.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -34.040 -14.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -104.515 -62.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.402 68.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.580.799 1.209.070
Kredilerden Nakit Girişleri
1.580.799 1.209.070
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.277.034 -998.826
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.277.034 -998.826
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.685 0
Ödenen Temettüler
-72.000 -70.000
Ödenen Faiz
-109.248 -74.210
Alınan Faiz
1.570 2.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.367 -180.967
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.671 3.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.038 -177.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.017 228.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.979 51.481
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 107.979 173.017
Ticari Alacaklar
8 1.280.783 870.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 553.427 399.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 727.356 471.413
Diğer Alacaklar
520 304
Türev Araçlar
7 4.578 297
Stoklar
9 744.173 690.013
Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.637 7.470
Diğer Dönen Varlıklar
13 45.087 60.923
ARA TOPLAM
2.192.757 1.802.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.192.757 1.802.481
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 2.965 7.930
Diğer Alacaklar
1.096 707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 33.174 13.305
Maddi Duran Varlıklar
10 108.411 107.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 16.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 342.724 280.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 94.605 90.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
599.482 500.265
TOPLAM VARLIKLAR
2.792.239 2.302.746
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 137.266 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 137.266 0
Banka Kredileri
6 130.498 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.768 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.562 207.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.562 207.281
Banka Kredileri
6 2.562 207.281
Ticari Borçlar
8 190.929 269.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 25.592 25.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 165.337 244.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.884 30.344
Diğer Borçlar
64.602 43.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 247.122 196.791
Devlet Teşvik ve Yardımları
605 1.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.544 104.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.380 10.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 124.164 93.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 16.562 15.409
ARA TOPLAM
811.076 868.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.076 868.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 881.602 500.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 881.602 500.266
Banka Kredileri
6 871.016 500.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.586 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 464.709 505.395
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.327 1.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.573 38.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.573 38.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.211 1.045.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.201.287 1.913.160
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
590.952 389.586
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.935 -3.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.935 -3.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.935 -3.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.674 12.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.674 12.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.758 66.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.674 72.418
Net Dönem Karı veya Zararı
297.386 164.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
590.952 389.586
TOPLAM KAYNAKLAR
2.792.239 2.302.746
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.877.343 808.636 593.447 320.477
Satışların Maliyeti
14 -1.159.666 -602.450 -353.830 -216.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
717.677 206.186 239.617 103.998
BRÜT KAR (ZARAR)
717.677 206.186 239.617 103.998
Genel Yönetim Giderleri
15 -85.201 -56.360 -27.079 -16.996
Pazarlama Giderleri
15 -274.638 -163.652 -77.668 -60.508
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -42.605 -36.557 -14.098 -12.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 190.441 1.673.062 19.835 1.089.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -130.350 -1.619.747 -31.548 -1.061.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
375.324 2.932 109.059 42.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105 179 0 180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 20.567 0 6.657 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
395.996 3.111 115.716 42.557
Finansman Gelirleri
17 46.998 26.280 28.884 14.888
Finansman Giderleri
18 -149.205 -124.468 -39.960 -66.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.789 -95.077 104.640 -9.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.597 9.171 -2.584 1.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -2.393 0 -2.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.597 11.564 -2.584 4.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
297.386 -85.906 102.056 -7.187
DÖNEM KARI (ZARARI)
297.386 -85.906 102.056 -7.187
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
297.386 -85.906 102.056 -7.187
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 20 1,23900000 -0,35800000 0,42500000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.349 -517 535 441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.293 -663 685 565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
944 146 -150 -124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
944 146 -150 -124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.671 3.490 2.134 2.580
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.973 3.490 3.071 2.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-698 0 -937 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-698 0 -937 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.020 2.973 2.669 3.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.366 -82.933 104.725 -4.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
273.366 -82.933 104.725 -4.166
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796189
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