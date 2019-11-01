***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 283.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-517 -517 -517 3.490 3.490 -85.906 -85.906 -82.933 -82.933Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-70.000 -70.000 -70.000 -70.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.397 0 -5.397 0 0 0 0 0 -5.397 5.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.886 66.678 0 0 0 72.617 -85.906 -13.289 130.621 0 130.621Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.349 -3.349 -3.349 -20.671 -20.671 297.386 297.386 273.366 0 273.366Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-72.000 -72.000 -72.000 -72.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.935 0 -6.935 0 0 0 0 0 -6.935 -7.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.674 73.758 0 0 0 157.674 297.386 455.060 590.952 0 590.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.690 -173.156Dönem Karı (Zararı)297.386 -85.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.498 210.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 59.074 44.568Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.952 14.966Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.134 15.213Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.818 -247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.086 49.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 6.206 10.904Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 70.880 38.619Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.695 82.364Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.570 -2.442Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 110.265 84.806Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.254 25.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-42.383 -6.632Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-42.383 -6.632Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.567 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.567 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-105 -179Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-105 -179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-483.044 -253.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-407.145 -107.443Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 -221.085Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 -221.085Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.978 -337.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.530 255.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.609 155.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.670 175.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)44.939 -19.374Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.160 -129.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -6.161 -6.094Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -45.471 -40.864Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)38.102 2.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.079 -76.287Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -58Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri476 907Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri476 907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-138.555 -77.136Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -34.040 -14.333Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -104.515 -62.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.402 68.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.580.799 1.209.070Kredilerden Nakit Girişleri1.580.799 1.209.070Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.277.034 -998.826Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.277.034 -998.826Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.685 0Ödenen Temettüler-72.000 -70.000Ödenen Faiz-109.248 -74.210Alınan Faiz1.570 2.442YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.367 -180.967Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-20.671 3.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.038 -177.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 173.017 228.958DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 107.979 51.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 107.979 173.017Ticari Alacaklar8 1.280.783 870.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 553.427 399.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 727.356 471.413Diğer Alacaklar520 304Türev Araçlar7 4.578 297Stoklar9 744.173 690.013Peşin Ödenmiş Giderler13 9.637 7.470Diğer Dönen Varlıklar13 45.087 60.923ARA TOPLAM2.192.757 1.802.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.192.757 1.802.481DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 2.965 7.930Diğer Alacaklar1.096 707Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 33.174 13.305Maddi Duran Varlıklar10 108.411 107.603Kullanım Hakkı Varlıkları10 16.507 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 342.724 280.656Ertelenmiş Vergi Varlığı19 94.605 90.064TOPLAM DURAN VARLIKLAR599.482 500.265TOPLAM VARLIKLAR2.792.239 2.302.746KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 137.266 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 137.266 0Banka Kredileri6 130.498 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.768 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.562 207.281İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.562 207.281Banka Kredileri6 2.562 207.281Ticari Borçlar8 190.929 269.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 25.592 25.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 165.337 244.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.884 30.344Diğer Borçlar64.602 43.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 247.122 196.791Devlet Teşvik ve Yardımları605 1.283Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.544 104.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 12.380 10.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 124.164 93.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 16.562 15.409ARA TOPLAM811.076 868.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER811.076 868.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 881.602 500.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 881.602 500.266Banka Kredileri6 871.016 500.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.586 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 464.709 505.395Devlet Teşvik ve Yardımları1.327 1.124Uzun Vadeli Karşılıklar12 42.573 38.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 42.573 38.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.390.211 1.045.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.201.287 1.913.160ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar590.952 389.586Ödenmiş Sermaye24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.935 -3.586Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.935 -3.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.935 -3.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.674 12.997Yabancı Para Çevrim Farkları-7.674 12.997Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.758 66.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.674 72.418Net Dönem Karı veya Zararı297.386 164.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR590.952 389.586TOPLAM KAYNAKLAR2.792.239 2.302.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.877.343 808.636 593.447 320.477Satışların Maliyeti14 -1.159.666 -602.450 -353.830 -216.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)717.677 206.186 239.617 103.998BRÜT KAR (ZARAR)717.677 206.186 239.617 103.998Genel Yönetim Giderleri15 -85.201 -56.360 -27.079 -16.996Pazarlama Giderleri15 -274.638 -163.652 -77.668 -60.508Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -42.605 -36.557 -14.098 -12.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 190.441 1.673.062 19.835 1.089.932Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -130.350 -1.619.747 -31.548 -1.061.945ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)375.324 2.932 109.059 42.377Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler105 179 0 180Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 20.567 0 6.657 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)395.996 3.111 115.716 42.557Finansman Gelirleri17 46.998 26.280 28.884 14.888Finansman Giderleri18 -149.205 -124.468 -39.960 -66.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.789 -95.077 104.640 -9.057Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.597 9.171 -2.584 1.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 -2.393 0 -2.280Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 3.597 11.564 -2.584 4.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)297.386 -85.906 102.056 -7.187DÖNEM KARI (ZARARI)297.386 -85.906 102.056 -7.187Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları297.386 -85.906 102.056 -7.187Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 20 1,23900000 -0,35800000 0,42500000 -0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.349 -517 535 441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.293 -663 685 565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler944 146 -150 -124Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri944 146 -150 -124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-20.671 3.490 2.134 2.580Yabancı Para Çevrim Farkları-19.973 3.490 3.071 2.580Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-698 0 -937 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-698 0 -937 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.020 2.973 2.669 3.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)273.366 -82.933 104.725 -4.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları273.366 -82.933 104.725 -4.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796189BIST