***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.01.2020 11:32
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmalarını gerçekleştiren Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile şirketimiz arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi iki derecelendirme dönemini kapsayacak şekilde yenilenmiş olup sözleşme süresi 06.01.2022'de sona erecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807685
BIST
11:36111.989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -1.695,27
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.989
11:365,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:366,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6784
En Düşük
6,6574
11:36302,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 4,85
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,50
|82.804.698
|% 11,31
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,75
|53.616.199
|% 6,74
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,20
|486.553.763
|% 1,93
|
|THYAO
|13,92
|404.165.310
|% -2,38
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|IPEKE
|9,16
|146.035.212
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,88
|137.543.398
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|110.901.303
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|105.334.332
|% 1,14
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|KRDMD
|2,65
|114.318.016
|% -1,49
|
|IHLAS
|0,83
|29.301.288
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7892
|7,8282
|% 0,02
|
|Frank
|6,1294
|6,1664
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|25,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,42
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|1,32
|