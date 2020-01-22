OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|4.018.446
|% 14,94
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|GEDIK
|12,10
|1.375.360
|% 12,66
|ANELE
|3,75
|6.677.780
|% 10,95
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7301
|7,7689
|% 0,16
|Frank
|6,0939
|6,1306
|% -0,14
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-6,75
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,26
Seans Raporu
- 10:20VAKKO Yüzde 8.30 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 102 adet işlem
- 10:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TCELL, SISE
- 10:19 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KRDMD, AKBNK
- 10:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 824, 77 artarak (% 0.70 ) 118, 336
- 10:19 Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, MARTI, EKIZ, MMCAS