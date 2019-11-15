***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiHÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey YöneticiUĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici Askeri Araçlar İhracat DirektörüHASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOtokar Europe SAS Satış ve Pazarlama 100000 100000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkOtokar Land Systems Limited Satış ve Pazarlama 50000 50000 AED 100,00 Bağlı OrtaklıkOtokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. Satış ve Pazarlama 46000 46000 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkOtokar Central Asia Limited Satış ve Pazarlama 25000 25000 USD 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799227BIST