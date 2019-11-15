***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2019 18:12
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HÜSEYİN ODABAŞ Genel Müdür Yardımcısı-Mali Üst Düzey Yönetici
UĞUR SEDEF VEHBİ Genel Müdür Yardımcısı-Askeri Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici Askeri Araçlar İhracat Direktörü
HASAN BASRİ AKGÜL Genel Müdür Yardımcısı-İç Pazar Pazarlama ve Satış Üst Düzey Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Otokar Europe SAS Satış ve Pazarlama 100000 100000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Otokar Land Systems Limited Satış ve Pazarlama 50000 50000 AED 100,00 Bağlı Ortaklık
Otokar Europe Filiala Bucuresti S.R.L. Satış ve Pazarlama 46000 46000 RON 100,00 Bağlı Ortaklık
Otokar Central Asia Limited Satış ve Pazarlama 25000 25000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799227
BIST