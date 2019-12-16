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***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2019 17:35
GÜNCEL HABERLER



***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,8758
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOTKO32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.11.2018
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 6,1945 24,8459 27,2609 18.583.500 Evet
2 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 6,8758 27,5789 30,5674 20.627.400 Evet
3 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,2802 17,1679 18,3062 12.840.600 Evet
4 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,3683 13,5104 14,2109 10.104.900
5 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020
6 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020
7 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020
8 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 300.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli ,15.03.2021 itfa tarihli TRSOTKO32110 ISIN kodlu tahvilinin üç nolu kupon ödemesinin dağıtımı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803694


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DERAS 4,24 9.280.922 % 19,77  
GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
ATAGY 5,30 14.410.145 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7800 7,8190 % 0,60  
Frank 5,9251 5,9608 % 0,71  
Riyal 1,5564 1,5642 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.475 -2,05  
Altın Gr. 278 278 1,81  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,96 17,00 0,04  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
B. Petrol 65,52 65,52 0,30  
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