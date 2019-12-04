***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOTOKOÇ IRAK LİMİTED ŞİRKETİ Araç Kiralama 1000000 1000000 IQD 100 Bağlı OrtaklıkOtokoç Azerbaycan MMC Araç Kiralama 4500000 4500000 USD 100 Bağlı OrtaklıkOTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. KAZAKHSTAN LLP Araç Kiralama 250000 250000 USD 100 Bağlı OrtaklıkOTOKOC HUNGARY RENT A CAR AND SERVİCİNG LİMİTED LİABİLİTY COMPANY Araç Kiralama 10000 10000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkOTOKOÇ GEORGIA LLC Araç Kiralama 100000 100000 USD 100 Bağlı OrtaklıkOTOKOÇ UKRAINE LLC Araç Kiralama 750000 750000 USD 100 Bağlı OrtaklıkOTOKOÇ ABG HOLLAND BV Araç Kiralama 80575000 47885722 EUR 60 Bağlı OrtaklıkOTOKOÇ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. Sigorta Acenteliği 1050000 525000 TRY 50 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801775BIST