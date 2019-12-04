***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2019 16:42
***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OTOKOÇ IRAK LİMİTED ŞİRKETİ Araç Kiralama 1000000 1000000 IQD 100 Bağlı Ortaklık
Otokoç Azerbaycan MMC Araç Kiralama 4500000 4500000 USD 100 Bağlı Ortaklık
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. KAZAKHSTAN LLP Araç Kiralama 250000 250000 USD 100 Bağlı Ortaklık
OTOKOC HUNGARY RENT A CAR AND SERVİCİNG LİMİTED LİABİLİTY COMPANY Araç Kiralama 10000 10000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
OTOKOÇ GEORGIA LLC Araç Kiralama 100000 100000 USD 100 Bağlı Ortaklık
OTOKOÇ UKRAINE LLC Araç Kiralama 750000 750000 USD 100 Bağlı Ortaklık
OTOKOÇ ABG HOLLAND BV Araç Kiralama 80575000 47885722 EUR 60 Bağlı Ortaklık
OTOKOÇ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. Sigorta Acenteliği 1050000 525000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801775
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7571
En Düşük
5,7336
18:056,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 272,50
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5203
|7,5580
|% 1,03
|
|Frank
|5,7985
|5,8334
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,91
|