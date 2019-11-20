***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2019 10:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799730
BIST
11:14107.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,52
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:145,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:146,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:14271,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.208.872
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|18.355.350
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,52
|6.125.520
|% 8,92
|
|AKENR
|0,80
|22.208.616
|% 8,11
|
|PINSU
|2,37
|11.440.253
|% -13,50
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.446.086
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,19
|407.209.748
|% 0,50
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|GARAN
|10,27
|121.282.670
|% 0,20
|
|AKBNK
|7,82
|104.765.679
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,04
|104.513.382
|% 1,41
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|TSKB
|1,04
|42.303.025
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|58.365.397
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|57.385.648
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|47.342.504
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3501
|7,3870
|% 0,09
|
|Frank
|5,7430
|5,7776
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5182
|1,5259
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,28
|