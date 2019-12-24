***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2019 10:23
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804919
BIST
11:33113.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.031,23
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:335,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:336,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:33285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.235.776
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,87
|32.104.438
|% 11,32
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,09
|37.857.922
|% -9,11
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|329.311.880
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.523.272
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,19
|212.315.593
|% 4,20
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|SISE
|5,34
|177.673.666
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|163.408.648
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|87.320.767
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.795.202
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,65
|36.649.530
|% 10,17
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7079
|% -0,10
|
|Frank
|6,0316
|6,0680
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,17
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,05
|
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