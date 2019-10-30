***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400Transferler-1.057.159 1.057.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.163.912Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-153.644Dönem Sonu Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -327.860 -9.723.913 -1.929.681 21.273.987 0 21.273.987Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.925 0 23.514.925Transferler148.543 -148.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-315.613Sermaye Arttırımı1.708.800 153.792Dönem Sonu Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -480.759 -9.575.370 1.545.705 26.607.609 0 26.607.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.810.944 -752.434Dönem Karı (Zararı)1.545.705 -1.929.681Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.545.705 -1.929.681Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.965.501 1.262.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.679.682 1.192.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler285.819 7.288Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler62.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.772.414 1.060.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.813.393 -1.079.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -3.342.330 -1.001.966İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -471.063 -77.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.643 -916.173İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -86.643 -916.173Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -891.156 -1.290.933Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-263.491 866.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.632.468 3.558.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.632.468 3.558.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.263 -78.527İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -85.263 -78.527Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.261.208 392.959Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.549.736 -1.145.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.220 -3.378.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -34.220 -3.384.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.297.168 3.837.539Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.862.592Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.862.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.434.576 3.837.539Kredilerden Nakit Girişleri9 3.434.576 3.837.539YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-547.996 -292.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-547.996 -292.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.008.669 2.361.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.460.673 2.068.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.460.673 2.008.669Ticari Alacaklar15.659.837 11.840.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 12.184.675 8.842.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.475.162 2.998.646Diğer Alacaklar57.421 110.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.421 110.206Stoklar7 5.450.778 4.559.622Peşin Ödenmiş Giderler159.420 306.036İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler159.420 306.036Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar116.502 0Diğer Dönen Varlıklar250.172 177.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar250.172 177.418ARA TOPLAM23.154.803 19.002.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.154.803 19.002.942DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar8 28.777.417 30.456.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 30.682 39.545Peşin Ödenmiş Giderler410.107 0Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.427.946 2.165.392Diğer Duran Varlıklar242 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.396.394 33.411.692TOPLAM VARLIKLAR55.551.197 52.414.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.937.791 174.655Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.475.282 7.360.095Ticari Borçlar8.236.028 10.868.496İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.236.028 10.868.496Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar461.243 371.903Diğer Borçlar116.029 139.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar116.029 139.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)477.742 259.015Kısa Vadeli Karşılıklar59.039 33.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.801.548ARA TOPLAM17.763.154 21.008.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.763.154 21.008.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.567.496 4.011.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)238.604 0Uzun Vadeli Karşılıklar861.865 321.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 861.865 321.417Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.512.469 3.559.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.180.434 7.891.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.943.588 28.899.712ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.607.609 23.514.922Ödenmiş Sermaye12 13.808.800 12.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.361.542 5.207.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.466.932 15.782.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.466.932 15.782.542Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.947.691 15.947.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-480.759 -165.149Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.575.370 -9.723.913Net Dönem Karı veya Zararı1.545.705 148.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.607.609 23.514.922TOPLAM KAYNAKLAR55.551.197 52.414.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 37.129.940 27.460.468 11.869.775 10.327.022Satışların Maliyeti13 -32.458.226 -25.462.994 -10.824.289 -9.497.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.671.714 1.997.474 1.045.486 829.068BRÜT KAR (ZARAR)4.671.714 1.997.474 1.045.486 829.068Genel Yönetim Giderleri-1.621.142 -1.424.936 -481.571 783Pazarlama Giderleri-1.064.169 -721.024 -336.520 -243.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.993.654 1.948.274 782.767 750.797Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.280.553 -3.869.253 -191.508 -2.150.493ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.699.504 -2.069.465 818.654 -812.890Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 151.194 118.285 47.050 24.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.850.698 -1.951.180 865.704 -788.446Finansman Gelirleri71.895 0 45.986 -7.377Finansman Giderleri-1.596.980 -863.226 -527.376 -272.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.325.613 -2.814.406 384.314 -1.068.111Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri220.092 884.725 58.170 308.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 220.092 884.725 58.170 308.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239DÖNEM KARI (ZARARI)1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.545.705 -1.929.681 442.484 -759.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-315.611 15.794.046 20.812 -5.541Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 17.872.985 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-404.629 -196.979 26.682 -7.103Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler89.018 -1.881.960 -5.870 1.562Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri89.018 -1.881.960 -5.870 1.562Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-315.611 15.794.046 20.812 -5.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.230.094 13.864.365 463.296 -764.780Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.230.094 13.864.365 463.296 -764.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795623BIST