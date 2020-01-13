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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

13.01.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasıyla satılacak olan 13.808.800 TL nominal bedelli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname ve başvuru belgeleri 10/01/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve henüz onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812013


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