***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
13.01.2020 11:12
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasıyla satılacak olan 13.808.800 TL nominal bedelli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname ve başvuru belgeleri 10/01/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve henüz onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812013
BIST
13:54120.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.743,79
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:545,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0171
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:546,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:54292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.753.626
|% 19,20
|
|AYEN
|4,27
|85.728.600
|% 17,31
|
|RYSAS
|6,72
|95.412.156
|% 17,07
|
|RYGYO
|6,07
|71.182.596
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|ALCAR
|70,15
|10.268.939
|% -2,30
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.236.468.618
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|457.190.711
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.432.112
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.713.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9978
|6,0339
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
|