***OYYAT* *BRMEN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.10.2019 19:25
***OYYAT******BRMEN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Birlik Mensucat Sanayii İşletmesi A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.10.2019
Alım
250,00
240,00
03.10.2019
Satım
750,00
710,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790064
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,83
|Açılış
|: 275,83
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91