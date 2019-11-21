***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
21.11.2019 19:06
***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye çıkarılmasında,yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 389.349 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ARDA KERTMEN 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
İLHAN ÇEMBERCİ 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
ORHAN ÖZ 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
SEDAT YAR 51.000 % 13,1 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
HARUN ZEREY 53.499 % 13,74 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 180.000 % 46,23 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800006
BIST