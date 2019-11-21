***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [HEKTS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarHektaş Ticaret T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye çıkarılmasında,yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 389.349 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıARDA KERTMEN 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaEYÜP SERDAR ERÇELİK 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaİLHAN ÇEMBERCİ 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaORHAN ÖZ 20.000 % 5,14 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaSEDAT YAR 51.000 % 13,1 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaHARUN ZEREY 53.499 % 13,74 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 180.000 % 46,23 GERÇEK TÜRKİYE Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800006BIST