***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.319 110.787.726Transferler21.066.630 -21.066.630 36.160.202 792.640 36.952.842Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.224 174.076 35.918.756 35.918.756 792.640 36.711.396Dönem Karı (Zararı)35.918.756 241.446 241.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.224 174.076Kar Payları16 -184.545 -184.545Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-19 -19 276 257Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 -2.050.359 1.234.708 6.222.662 5.679.677 35.918.756 135.335.590 12.220.690 147.556.280Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454Transferler871.307 29.216.060 -30.087.367Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 55.069.864 54.942.809 2.605.866 57.548.675Dönem Karı (Zararı)55.069.864 55.069.864 2.605.866 57.675.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 -127.055 -127.055Kar Payları-295.987 -295.987Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-36.945 165 -36.780 -863 -37.643Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 1.189.408 -1.981.714 7.093.969 34.895.822 55.069.864 184.597.349 15.296.150 199.893.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.173.284 43.830.984Dönem Karı (Zararı)57.675.730 36.711.396Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57.675.730 36.711.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.907.386 20.005.256Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 842.621 863.108Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.457.230 686.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.180.684 686.632Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.276.546 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.767.072 17.073.435Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23.767.072 17.073.435Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.440.960 1.382.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-715.377 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.200 -597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.074.779 -5.060.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -585.554.866 -36.814.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.065.120 13.596.992Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 540.293.161 9.232.402Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.401.604 8.924.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları151.657.895 51.656.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-274.985 -439.191Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.209.626 -7.386.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.626.205 -2.093.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.583 597Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-353.303 -2.093.719Verilen Nakit Avans ve Borçlar-19.281.485 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.533.220 -59.597.124Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri271.733.590 184.375.764Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.574.100 -232.414.915Ödenen Temettüler16 -296.011 -184.545Ödenen Faiz-35.550.728 -19.977.490Alınan Faiz15.220.469 8.604.062YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.080.299 -17.859.262Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.290.265 2.007.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.370.564 -15.851.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.418.509 44.974.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ269.789.073 29.122.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 269.910.387 89.481.353Finansal Yatırımlar5 166.623.430 168.667.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar166.623.430 168.667.169Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar166.623.430 168.667.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 976.806.537 410.533.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 51.092.962 100.837.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar925.713.575 309.696.129Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 1.650.303 952.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.650.303 952.490Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 1.203.039 1.014.180İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.203.039 1.014.180Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar9 29.121 55.934İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.121 55.934ARA TOPLAM1.416.222.817 670.704.283Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.416.222.817 670.704.283DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar7 15.771.090 6.819.749İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.771.090 6.819.749Maddi Duran Varlıklar10 1.620.630 1.861.303Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.769.250 2.024.207Peşin Ödenmiş Giderler8 19.281.485 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 9.005.462 4.734.556Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.965.171 16.957.069TOPLAM VARLIKLAR1.465.187.988 687.661.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 275.228.871 190.574.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar275.228.871 190.574.100Banka Kredileri81.518.910 48.304.447İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları193.709.961 142.269.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 860.223.672 319.930.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 360.716 918.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar859.862.956 319.012.051Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.143.135 910.067Diğer Borçlar7 103.428.646 8.067.109İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar103.428.646 8.067.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.555.528 1.813.921Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.925.810 19.957.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.925.810 19.957.942Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.260.505.662 541.253.651Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.260.505.662 541.253.651UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.788.827 3.729.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.788.827 3.724.308Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 4.939Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.788.827 3.729.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.265.294.489 544.982.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar184.597.349 129.691.320Ödenmiş Sermaye16 88.330.000 88.330.000Sermaye Düzeltme FarklarıSermaye AvansıGeri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-792.306 -628.306Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-792.306 -628.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.981.714 -1.854.659Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.189.408 1.226.353Diğer Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıRiskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.093.969 6.222.662Yasal Yedekler7.093.969 6.222.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34.895.822 5.679.597Net Dönem Karı veya Zararı55.069.864 30.087.367Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 15.296.150 12.987.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR199.893.499 142.678.454TOPLAM KAYNAKLAR1.465.187.988 687.661.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 14.064.589.044 7.186.803.608 3.956.827.422 2.796.627.184Satışların Maliyeti17 -13.916.399.686 -7.088.597.830 -3.917.510.452 -2.762.209.471TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.189.358 98.205.778 39.316.970 34.417.713Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)148.189.358 98.205.778 39.316.970 34.417.713Genel Yönetim Giderleri18 -62.790.445 -34.431.258 -14.675.106 -11.113.737Pazarlama Giderleri18 -7.240.066 -5.208.894 -2.597.319 -1.966.021Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 51.699.380 14.040.912 24.308.899 5.570.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -33.772.623 -9.473.550 -19.930.250 -4.203.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.085.604 63.132.988 26.423.194 22.705.065Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.830 597 0 597Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.541 -572 0 -572FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)96.154.893 63.133.013 26.423.194 22.705.090Finansman Gelirleri20 15.278.938 9.029.636 5.617.679 3.220.026Finansman Giderleri20 -39.046.010 -25.704.740 -12.614.483 -10.047.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.387.821 46.457.909 19.426.390 15.877.464Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.712.091 -9.746.513 -3.716.338 -3.410.524Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -18.951.233 -9.774.694 -3.807.010 -3.272.740Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.239.142 28.181 90.672 -137.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.675.730 36.711.396 15.710.052 12.466.940DÖNEM KARI (ZARARI)57.675.730 36.711.396 15.710.052 12.466.940Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.605.866 792.640 1.060.503 91.015Ana Ortaklık Payları55.069.864 35.918.756 14.649.549 12.375.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-164.000 67.224 -34.481 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.819 84.030 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-36.945 -34.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.764 -16.806 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 174.222 0 -183Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -1.460 0 -183Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-1.460 -183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 175.682 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 175.682 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-164.000 241.446 -34.481 -183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.511.730 36.952.842 15.675.571 12.466.757Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.605.866 792.640 1.060.503 91.015Ana Ortaklık Payları54.905.864 36.160.202 14.615.068 12.375.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794988BIST