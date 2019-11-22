***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDK1921 SIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 258.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDK1921Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,96408Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.11.2019Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 80 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDK1921 olan finansman bonosunun 50.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 22.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800177BIST