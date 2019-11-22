***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD22018 Finansman Bonosu SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2020Vade (Gün Sayısı) 73Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD22018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97704Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2020Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 73 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22018 olan finansman bonosu ihracı 22/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800181BIST