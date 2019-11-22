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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.11.2019 18:34
GÜNCEL HABERLER



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMD22018 Finansman Bonosu Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 73
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD22018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,97704
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli, 73 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22018 olan finansman bonosu ihracı 22/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800181


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VAKFN 2,23 47.323.262 % 19,89  
KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
SANKO 5,62 32.878.391 % 12,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3086 7,3453 % -0,34  
Frank 5,7059 5,7402 % -0,16  
Riyal 1,5187 1,5263 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 -1,74  
Altın Gr. 269 269 0,15  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,02 17,04 -0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,56 63,56 -0,41  
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