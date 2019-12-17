***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD22026 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 399.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD22026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,97952Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2020Kayıt Tarihi 25.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2020İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 70.000.000 TL nominal değerli, 71 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22026 olan finansman bonosu ihracı 17/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803977BIST