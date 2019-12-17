***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2019 18:25
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD22026 FİNANSMAN BONOSU SATIŞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 399.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD22026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,97952
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.02.2020
Kayıt Tarihi 25.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2020
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 70.000.000 TL nominal değerli, 71 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD22026 olan finansman bonosu ihracı 17/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803977
BIST