***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.11.2019 18:32
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.11.2019
Alım
250,00
482,50
06.11.2019
Satım
250,00
490,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797046
BIST
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05276,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,74
|Açılış
|: 276,23
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
277,01
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.981
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.450.589
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.784.270
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3889
|7,4260
|% 0,01
|
|Frank
|5,7810
|5,8158
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5316
|1,5392
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|6,81
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-1,19
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
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17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem