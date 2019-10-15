***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 19:01
***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.10.2019
Alım
1.921,00
6.702,56
15.10.2019
Satım
2.602,00
9.122,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793389
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0381
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,5033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,84