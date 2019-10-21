***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2019 18:40
***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.10.2019
Alım
811,00
2.935,79
21.10.2019
Satım
1.080,00
3.931,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794156
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0599
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,69
|Açılış
|: 279,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29