***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2019 11:11
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803342
BIST
12:05111.219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.104,33
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:055,7850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:056,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:05273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.289.427
|% 14,75
|
|TIRE
|3,30
|142.735.361
|% 11,49
|
|HURGZ
|1,20
|2.621.182
|% 11,11
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|12.713.825
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.396.180
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.607.946
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,11
|508.232.793
|% 0,36
|
|GARAN
|10,79
|173.262.264
|% 1,98
|
|ASELS
|19,68
|169.002.223
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,21
|162.124.935
|% 2,88
|
|TIRE
|3,30
|142.735.361
|% 11,49
|
|KRDMD
|2,46
|136.125.974
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,21
|162.124.935
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,51
|76.984.364
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|116.351.459
|% 1,22
|
|BSOKE
|1,36
|61.540.713
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7288
|7,7676
|% 1,57
|
|Frank
|5,8645
|5,8998
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5378
|1,5455
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-12,00
|
|Yarım
|873
|895
|-5,80
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|