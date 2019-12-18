OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme

BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7144
|7,7530
|% 0,15
|Frank
|6,0094
|6,0456
|% 0,52
|Riyal
|1,5737
|1,5816
|% 0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,72
|Altın Gr.
|280
|280
|1,08
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|Yarım
|893
|917
|3,72
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,38
Seans Raporu
- 17:13PRZMA Yüzde -4.28 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 257 adet işlem
- 17:13XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -805, 91 kaybederek (% -0.60 ) 134, 506
- 17:13 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IEYHO, EKGYO, KRDMD
- 17:13 BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, ISATR
- 17:13 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, QNBFL, MTRYO