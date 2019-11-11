***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:13
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.051 -15.262.314 -15.327.365 -15.327.365
Sermaye Arttırımı
17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 9.867.078 -451.549 3.366.342 -47.394.706 -15.262.314 -8.858.162 -8.858.162
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -15.773.535 665.322 665.322
Transferler
-15.773.535 15.773.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.605 -11.440.020 -11.476.625 -11.476.625
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -546.639 3.366.342 -63.168.241 -11.440.020 -10.811.303 -10.811.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.522.696 9.232.828
Dönem Karı (Zararı)
-13.227.615 -18.986.379
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.227.615 -18.986.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.053.373 23.401.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.028.244 1.767.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 2.261.000 462.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 117.573
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.758 256.188
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.026.669 206.226
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.207.734 3.049.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -29.239 -21.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 4.236.973 3.070.644
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.743.455 18.188.043
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-187.060 -65.317
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-187.060 -65.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.122.755 4.817.488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.295.616 -10.763.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.249.872 2.976.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.545.488 -13.739.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
398.883 -152.001
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.929 -284.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
456.812 132.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.087.429 5.474.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
61.488 4.043.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.292.106 -7.759.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.964 -6.184.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.236.142 -1.575.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.627 -110.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.997.619 15.213.466
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.028.590 15.379.857
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.971 -166.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.432.244 -2.866.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.693.187 1.738.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.693.187 1.763.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -25.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.948.513 9.232.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-425.817 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
64.852 -27.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.060 34.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 187.060 34.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.208 -62.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -122.208 -62.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.601.536 652.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.613.977 58.135.803
Kredilerden Nakit Girişleri
10.613.977 58.135.803
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.007.779 -72.106.789
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.007.779 -72.106.789
Ödenen Faiz
13 -4.236.973 -3.866.411
Alınan Faiz
29.239 817.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 17.673.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.988 9.857.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.988 9.857.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.212 99.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
293.224 9.956.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
293.224 307.212
Ticari Alacaklar
10.676.130 30.804.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.160.223 2.910.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.515.907 27.894.488
Diğer Alacaklar
408.210 807.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 361.585 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.625 503.437
Stoklar
6 6.660.099 4.572.670
Peşin Ödenmiş Giderler
134.963 236.167
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
134.963 236.167
Diğer Dönen Varlıklar
2.092.394 399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.092.394 399.207
ARA TOPLAM
20.265.020 37.127.188
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.568.030 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.833.050 37.127.188
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Ticari Alacaklar
8.778.680 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.778.680 0
Diğer Alacaklar
1.710 1.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.710 1.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 10.930.000 10.930.000
Maddi Duran Varlıklar
8 38.813.937 41.368.130
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
287.646 326.300
Binalar
24.843.094 25.083.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.364.836 15.585.152
Taşıtlar
15.813 20.663
Mobilya ve Demirbaşlar
196.974 246.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
215.925 135.798
Diğer Haklar
215.925 135.798
Peşin Ödenmiş Giderler
221.161 181.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
221.161 181.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 8.295.101 6.497.182
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.319.014 59.176.765
TOPLAM VARLIKLAR
89.152.064 96.303.953
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.680.352 31.253.678
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.680.352 31.253.678
Banka Kredileri
4 41.680.352 31.253.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.164.778 17.681.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.164.778 17.681.664
Banka Kredileri
4 3.164.778 17.681.664
Ticari Borçlar
24.333.431 26.610.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 22.948.401 20.989.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.385.030 5.621.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
878.724 869.097
Diğer Borçlar
23.995.340 15.997.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 23.966.765 15.938.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.575 59.546
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.593.161 160.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.593.161 160.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.435.744 1.603.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 327.090 377.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.108.654 1.225.412
ARA TOPLAM
97.081.530 94.176.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.081.530 94.176.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.122.213 682.348
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.122.213 682.348
Banka Kredileri
4 2.122.213 682.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
759.624 779.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.881.837 1.461.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.963.367 95.638.631
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-10.811.303 665.322
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.782.830 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.413.629 19.450.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.413.629 19.450.234
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.960.268 19.960.268
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-546.639 -510.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-63.168.241 -47.394.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.440.020 -15.773.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-10.811.303 665.322
TOPLAM KAYNAKLAR
89.152.064 96.303.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 20.945.450 103.053.960 13.036.384 42.231.616
Satışların Maliyeti
12 -18.033.152 -87.401.884 -11.523.502 -34.400.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.912.298 15.652.076 1.512.882 7.831.007
BRÜT KAR (ZARAR)
2.912.298 15.652.076 1.512.882 7.831.007
Genel Yönetim Giderleri
-3.311.346 -2.970.260 -1.003.233 -1.146.342
Pazarlama Giderleri
-907.956 -8.911.142 -152.243 -3.531.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.585.402 19.892.861 2.449.057 16.814.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.690.640 -19.836.489 -4.946.239 -14.272.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.412.242 3.827.046 -2.139.776 5.694.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
223.299 882.642 190.754 479.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -256.188 0 -256.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.188.943 4.453.500 -1.949.022 5.918.589
Finansman Giderleri
13 -11.038.672 -23.439.879 -421.574 -14.650.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.227.615 -18.986.379 -2.370.596 -8.732.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.787.595 3.724.065 336.907 367.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.787.595 3.724.065 336.907 367.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.605 -65.051 0 -38.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.929 -83.399 0 -49.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.324 18.348 0 10.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 10.324 18.348 0 10.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.605 -65.051 0 -38.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.476.625 -15.327.365 -2.033.689 -8.403.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.476.625 -15.327.365 -2.033.689 -8.403.608
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798260
BIST