***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808Transferler-9.648.276 9.648.276Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.051 -15.262.314 -15.327.365 -15.327.365Sermaye Arttırımı17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011Sermaye Azaltımı-17.500.000 17.500.000Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 9.867.078 -451.549 3.366.342 -47.394.706 -15.262.314 -8.858.162 -8.858.162Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -15.773.535 665.322 665.322Transferler-15.773.535 15.773.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.605 -11.440.020 -11.476.625 -11.476.625Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -546.639 3.366.342 -63.168.241 -11.440.020 -10.811.303 -10.811.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.522.696 9.232.828Dönem Karı (Zararı)-13.227.615 -18.986.379Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.227.615 -18.986.379Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.053.373 23.401.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.028.244 1.767.493Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 2.261.000 462.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 117.573Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler116.758 256.188Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.026.669 206.226Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 4.207.734 3.049.086Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -29.239 -21.558Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 4.236.973 3.070.644Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.743.455 18.188.043Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-187.060 -65.317Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-187.060 -65.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.122.755 4.817.488Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.295.616 -10.763.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.249.872 2.976.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.545.488 -13.739.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler398.883 -152.001İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.929 -284.237İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)456.812 132.236Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.087.429 5.474.502Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)61.488 4.043.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.292.106 -7.759.973İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-55.964 -6.184.097İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.236.142 -1.575.876Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.627 -110.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.997.619 15.213.466İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.028.590 15.379.857İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.971 -166.391Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.432.244 -2.866.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.693.187 1.738.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.693.187 1.763.374Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -25.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.948.513 9.232.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-425.817 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI64.852 -27.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.060 34.109Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 187.060 34.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.208 -62.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -122.208 -62.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.601.536 652.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.613.977 58.135.803Kredilerden Nakit Girişleri10.613.977 58.135.803Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.007.779 -72.106.789Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.007.779 -72.106.789Ödenen Faiz13 -4.236.973 -3.866.411Alınan Faiz29.239 817.325Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 17.673.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.988 9.857.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.988 9.857.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ307.212 99.124DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ293.224 9.956.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri293.224 307.212Ticari Alacaklar10.676.130 30.804.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.160.223 2.910.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.515.907 27.894.488Diğer Alacaklar408.210 807.093İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 361.585 303.656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.625 503.437Stoklar6 6.660.099 4.572.670Peşin Ödenmiş Giderler134.963 236.167İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler134.963 236.167Diğer Dönen Varlıklar2.092.394 399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.092.394 399.207ARA TOPLAM20.265.020 37.127.188Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.568.030 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.833.050 37.127.188DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar62.500 62.500Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar62.500 62.500Ticari Alacaklar8.778.680 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.778.680 0Diğer Alacaklar1.710 1.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.710 1.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 10.930.000 10.930.000Maddi Duran Varlıklar8 38.813.937 41.368.130Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri287.646 326.300Binalar24.843.094 25.083.700Tesis, Makine ve Cihazlar13.364.836 15.585.152Taşıtlar15.813 20.663Mobilya ve Demirbaşlar196.974 246.741Yapılmakta Olan Yatırımlar105.574 105.574Maddi Olmayan Duran Varlıklar215.925 135.798Diğer Haklar215.925 135.798Peşin Ödenmiş Giderler221.161 181.445İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler221.161 181.445Ertelenmiş Vergi Varlığı14 8.295.101 6.497.182TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.319.014 59.176.765TOPLAM VARLIKLAR89.152.064 96.303.953KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.680.352 31.253.678İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.680.352 31.253.678Banka Kredileri4 41.680.352 31.253.678Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.164.778 17.681.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.164.778 17.681.664Banka Kredileri4 3.164.778 17.681.664Ticari Borçlar24.333.431 26.610.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 22.948.401 20.989.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.385.030 5.621.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar878.724 869.097Diğer Borçlar23.995.340 15.997.721İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 23.966.765 15.938.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.575 59.546Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.593.161 160.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.593.161 160.917Kısa Vadeli Karşılıklar1.435.744 1.603.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 327.090 377.816Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.108.654 1.225.412ARA TOPLAM97.081.530 94.176.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.081.530 94.176.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.122.213 682.348İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.122.213 682.348Banka Kredileri4 2.122.213 682.348Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar759.624 779.542TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.881.837 1.461.890TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.963.367 95.638.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.811.303 665.322Ödenmiş Sermaye10 20.540.000 20.540.000Sermaye Avansı6.694.157 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.782.830 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.413.629 19.450.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.413.629 19.450.234Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.960.268 19.960.268Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-546.639 -510.034Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-63.168.241 -47.394.706Net Dönem Karı veya Zararı-11.440.020 -15.773.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-10.811.303 665.322TOPLAM KAYNAKLAR89.152.064 96.303.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 20.945.450 103.053.960 13.036.384 42.231.616Satışların Maliyeti12 -18.033.152 -87.401.884 -11.523.502 -34.400.609TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.912.298 15.652.076 1.512.882 7.831.007BRÜT KAR (ZARAR)2.912.298 15.652.076 1.512.882 7.831.007Genel Yönetim Giderleri-3.311.346 -2.970.260 -1.003.233 -1.146.342Pazarlama Giderleri-907.956 -8.911.142 -152.243 -3.531.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.585.402 19.892.861 2.449.057 16.814.762Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.690.640 -19.836.489 -4.946.239 -14.272.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.412.242 3.827.046 -2.139.776 5.694.848Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler223.299 882.642 190.754 479.929Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -256.188 0 -256.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.188.943 4.453.500 -1.949.022 5.918.589Finansman Giderleri13 -11.038.672 -23.439.879 -421.574 -14.650.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.227.615 -18.986.379 -2.370.596 -8.732.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.787.595 3.724.065 336.907 367.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.787.595 3.724.065 336.907 367.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820DÖNEM KARI (ZARARI)-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.440.020 -15.262.314 -2.033.689 -8.364.820Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.605 -65.051 0 -38.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.929 -83.399 0 -49.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.324 18.348 0 10.941Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 10.324 18.348 0 10.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.605 -65.051 0 -38.788TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.476.625 -15.327.365 -2.033.689 -8.403.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.476.625 -15.327.365 -2.033.689 -8.403.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798260BIST