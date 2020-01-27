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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağırısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.01.2020
Genel Kurul Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.02.2020
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
3 - Şirketimiz'in 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.700.000-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2000-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Sermaye azaltım raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
3. Şirketimiz'in 30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.700.000-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2000-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
5. Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814652


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