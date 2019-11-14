***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.11.2019 18:49
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
URAY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 YILI 3.DÖNEM K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2019
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo (gelir tablosu)
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olup, ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799025
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05271,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,84
|Açılış
|: 271,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3824
|7,4194
|% 0,38
|
|Frank
|5,8041
|5,8391
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5308
|1,5385
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|